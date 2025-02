Sport.quotidiano.net - Moto Gp: Martin ci sarà in Thailandia, serviranno 4 gran premi per averlo al top

Bologna, 18 febbraio 2025 – Jorgeci prova. Il campione del mondo ha deciso: ciper il primo gp stagionale indal 28 febbraio al 2 marzo. Passati dieci giorni dall’operazione alla mano, in seguito alla frattura rimediata a Sepang durante i test,si sta riposando a casa e da settimana prossima riprenderà ad allenarsi in vista del primo weekend della stagione 2025. La caduta nei test è stata dura, durissima, perché avvenuta nel momento peggiore della stagione, quando i piloti cercano di prendere confidenza con le nuovee il campione del mondo approccerà il campionato senza un pezzo, senza chilometri in sella alla nuova Aprilia e con un evidente svantaggio rispetto agli altri. Ma guai a stare fermi e cosìa Buriram ci. Gliquattro gp Test molto complicati per Aprilia che non ha potuto contare né su Raul Fernandez né su Jorge, entrambi infortunati, così il lavoro è stato svolto da Marco Bezzecchi con l’aiuto di Luca Savadori.