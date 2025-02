Dayitalianews.com - Moto contro auto, tragedia in città. Muore centauro 21enne

Leggi su Dayitalianews.com

Ne abbiamo raccontati tanti, purtroppo, negli ultimi giorni e settimane, ma la conta non si ferma.in sosta e ancora unada registrare sulle strade salentine. L’ultimo drammatico episodio è andato in scena nel pomeriggio di oggi a Brindisi, esattamente in via Primo Longobardo, al rione Casale. Qui, per cause ancora tutte da chiarire e ricostruire, un ragazzo di 21 anni, in sella alla sua, ha perso illlo del mezzo a due ruote ed è terminato rovinosamente sull’asfalto., niente da fare per ilLa, invece, ha proseguito la marcia da sola per una cinquantina di metri, fino a schiantarsiun’parcheggiata in via Napoli. Per Matteo Passante, questo il nome della vittima, non c’è stato niente da fare purtroppo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno accompagnato, disperatamente e d’urgenza ilin Ospedale, ma poi, una volta arrivato al pronto soccorso dell’Ospedale Perrino di Brindisi, i medici non hanno potuto far altro che constatarne la morte.