Ilfattoquotidiano.it - Morto Frits Bolkestein, l’ex commissario Ue che diede il nome alla nota direttiva sulle liberalizzazioni (contestata dai balneari)

nei Paesi Bassi all’età di 91 annieuropeo,. La notizia è stata comunicata dfamiglia ad alcuni giornali locali. L’economista e politico olandese era malato da tempo ed èlunedì nella casa di riposo dove viveva dal 2022. Ministro del commercio estero dei Paesi Bassi dal 1982 al 1986 e per un breve periodo (tra il 1988 e il 1989) ministro della difesa, è stato per otto anni leader dei liberal-conservatori del Vvd olandese.è diventato noto al pubblico europeo soprattutto per il periodo in cui fueuropeo al Mercato interno nella commissione guidata da Romano Prodi, tra il 1999 e il 2004. Da lui prende illasulla liberalizzazione dei servizi nel mercato interno, approvata definitivamente dopo la fine del suo mandato, nel 2006.