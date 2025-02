Lanazione.it - Morte di 4 pazienti in ospedale, confermata la condanna all’ergastolo per l’ex infermiera Fausta Bonino

Roma, 18 febbraio 2025 – È arrivata la sentenza della Corte di Cassazione.laper, 63 anni, accusata eta delladi quattronell’di Piombino. In mattinata era arrivata la richiesta del sostituto procuratore generale della Cassazione, Antonio Balsamo, nella sua requisitoria davanti ai supremi giudici della quinta sezione penale, di confermare la. Il procuratore generale aveva chiesto il rigetto del ricorso presentato dalla difesa dell'ex. Il reparto dell'di Piombino, ha sottolineato, “non consentiva l'ingresso incontrollato. Non c'è traccia di altre persone nel reparto in occasione dei 4 decessi”. Chi èNata a Savona,lavorava comeall’Villamarina di Piombino.