Quotidiano.net - Morta Ilaria Iacoboni, addio alla giornalista di Radio Capital

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 18 febbraio 2025 –. E’a soli 49 anni, stroncata da una lunga battaglia contro il tumore, una delle voci del Tg Zero di, prima con Vittorio Zucconi, poi con Michela Murgia e il direttore delle News Edoardo Buffoni. A dare la tragica notizia sul proprio sito è proprio l’emittentefonica presso cuilavorava. Appassionata di arte, sempre allegra e solare, come la descrive chi ha lavorato con lei nella redazione di, metteva una grande passione in tutte le cose che faceva. Ha lottato fino all’ultimo senza tuttavia vincere la sua battaglia più importante. Era nata a Napoli, come il fratello Jacopo, che lavoraStampa.lascia il compagno Marco e il figlio Tazio di soli 12 anni. I funerali si terranno giovedì 20 febbraio alle ore 10 a Roma.