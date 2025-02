Morrissey | cinque concerti esclusivi in Italia

Leggi su Funweek.it

torna innell’estate 2025 perche attraverseranno il Paese da nord a sud. L’iconico artista britannico, tra le voci più influenti della musica contemporanea, si esibirà in location suggestive, portando sul palco il meglio del suo straordinario repertorio. Il 28 luglio, sarà a Roma, Cavea, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, per Roma Summer Festival. La data è organizzata da D’Alessandro e Galli in collaborazione con Ventidieci. Il tour è prodotto da D’Alessandro e Galli.torna innell’estate 2025 per. Questiattraverseranno il Paese da nord a sud. LEGGI ANCHE: ‘Che Tempo Che Fa’, Lucio Corsi: «Sanremo è stato un salto nel vuoto, Olly merita la vittoria»inL’iconico artista britannico, tra le voci più influenti della musica contemporanea, si esibirà in location suggestive.