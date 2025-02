Internews24.com - Moratti shock: «Stavo per portare Messi all’Inter, ma non lo comprai perchè…»

di Redazionesvela un clamoroso retroscena, ecco come stava perLionel, perché alla fine non acquisto il bomber argentinoIn occasione del 30° anniversario di quando diventò presidente dell’Inter, ovvero il 18 febbraio del 1995, Massimoha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Tra i tanti argomenti citati ha anche fatto riferimento al possibile (poi sfumato) approdo di Lionelin nerazzurro.SUL TENTATIVO PER– «Lo seguivamo al Mondiale under 18. Stavamo per comprarlo, ma saputo quello che il Barcellona stava facendo per i suoi problemi di salute, lasciai perdere. Giuro»IL CAMPIONISSIMO MA PRESO? – «Iniesta. In una fase in cui avevamo enorme appeal e potenza economica, non dico che avremmo potuto acquistare chiunque, ma quasi.