Ilgiorno.it - Monza, ubriaco sul monopattino: sequestrato il mezzo

– Controlli a tappeto contro chi guida dopo aver alzato troppo il gomito, una task force di poliziotti e agenti della polizia locale, 5 guidatori nei guai, uno addirittura con il. Sabato 15 febbraio la polizia stradale ha effettuato uno dei consueti servizi per prevenire e reprimere la guida in stato di ebbrezza e dopo l’assunzione di stupefacenti. Ha partecipato all’attività appunto anche la polizia locale di. I controlli sono stati svolti sui veicoli provenienti da entrambi i sensi di marcia di via Battisti e viale Brianza. Sono stati impiegati 25 operatori di polizia, tra cui anche un medico e un infermiere della polizia di Stato, con ufficio mobile. Sono stati controllati 79 veicoli e 87 persone, tutte sottoposte a un test di primo livello effettuato direttamente dagli operatori di polizia mediante apposito precursore finalizzato a rilevare lo stato di ebbrezza alla guida.