Ilgiorno.it - Monza, truffa sulle riviste delle forze dell’ordine: parte il processo

, 18 Febbraio 2025 - Si è aperto al Tribunale diilnei confronti dell'ennesima bandatruffedell'ordine, che questa volta aveva la sede di un call-center a. Ma per la metà dei 22 imputati i reati sono già caduti in prescrizione. Risale infatti al 2017 l'operazione del Compartimento Polizia Postale eComunicazioni “Sardegna” che aveva denunciato 46 persone accusate di contattare i clienti (circa 8 mila) e dietro la minaccia di attivareprocedure amministrative e penali per il recupero di crediti, ottenevano denaro, almeno 3 milioni di euro, che veniva poi riciclato. L’indagineda una querela presentata nel 2016 da un prete residente in un piccolo centro del cagliaritano che, in passato, aveva aderito ad alcune proposte telefoniche di abbonamento a diversedi polizia.