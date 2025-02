Rompipallone.it - Monza, che proposta per Galliani dal campione d’Europa: “Io ci sono”

Leggi su Rompipallone.it

L’exsi propone aper aiutare il: “Se avesse bisogno di un aiuto io sarei disponibile”.In casacontinua il momento difficile. Dopo i risultati pessimi delle ultime settimane, Adrianoha deciso di esonerare Salvatore Bocchetti (una sola vittoria in partite) e di richiamare sulla panchina Alessandro Nesta, con l’obiettivo di dare una scossa ad una stagione che sembra essere già compromessa.L’arrivo di Keita Baldé può essere la chiave per provare a raggiungere una salvezza che, per il momento, sembra essere un’impresa quasi impossibile. Ad essersi preso a cuore il brutto momento che sta vivendo il club brianzolo, però, sarebbe stato Arrigo Sacchi, che si sarebbe reso disponibile ad aiutare il club a crescere., il messaggio di Sacchi a: “Sono disponibile ma non come allenatore”Dopo le parole degli scorsi giorni riguardo un suo ritorno in panchina, Arrigo Sacchi ha allontanato questa possibilità nel corso di un’intervista ai colleghi della Gazzetta dello Sport:Al calcio ho dato tutta la mia vita, ma adesso, a settantotto anni, come posso pensare di tornare in panchina? Non sono mica matto.