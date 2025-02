Tpi.it - Montegrotto Terme: per una pausa di relax e benessere

, comune della provincia di Padova e facente parte del Bacino Termale Euganeo, è una meta ideale per chi cerca una vacanza all’insegna dele del. Con le sue acque termali rinomate e la sua posizione incantevole ai piedi dei Colli Euganei, questa località offre un’esperienza termale completa, che la rende particolarmente apprezzata sia in inverno che in primavera.La sua tradizione termale è molto antica, ma oggiè una destinazione moderna, in grado di soddisfare ogni esigenza di chi desidera unarigenerante dalla routine quotidiana. Scopriamo insieme perché scegliere questa deliziosa località per una vacanza rilassante e all’insegna del.Le acque termali diè famosa per le sue acque ipertermali salsobromoiodiche, che sgorgano a una temperatura di circa 87 °C e che viene poi portata a temperature di 32-34° C.