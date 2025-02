Ilrestodelcarlino.it - Monopattini, stretta a Modena: casco obbligatorio, subito le prime multe

, 18 febbraio 2025 – “Dal 14 dicembre sono entrate in vigore alcune modifiche al Codice della Strada. Tra queste modifiche c’è anche l’obbligo di indossare ilper i conducenti deielettrici, un obbligo che prima era invece valido solo per i minorenni. Per questo, stiamo controllando che la norma sia stata recepita”. A parlare è l’Ispettore Claudio Comastri, uno dei responsabili del quartiere centro storico della Polizia Locale di. Con una pattuglia ferma in via Sant’Agostino è partita lasui. Si tratta di controlli a tappeto volti a normalizzare l’utilizzo delcome accessorio fondamentale per la guida del monopattino. Su sette mezzi controllati sono stati tre i sanzionati nella prima giornata di controlli. “Si tratta di sanzioni amministrative, già effettuate a partire dell’entrata in vigore della norma.