Bergamonews.it - "Mondovisioni", a Treviglio torna la rassegna del festival di Internazionale

. Da giovedì 20 febbraio all’Anteo Spazio Cinema dil’associazione #Faremeglio propone la IV edizione delche quest’anno avrà come filo conduttore “Il diritto di resistere”. Viene confermata la formula che ha incontrato consensi crescenti e abbina un dialogo con ospiti ed esperti di primo piano ai docufilm di, ladel settimanaleche raccoglie la sfida di raccontare la complessità del nostro tempo attraverso storie in presa diretta e senza filtri. L’edizione trevigliese 2025 si arricchisce di importanti partnership: alla Coop e al suo comitato soci che hanno sostenuto lasin dalla prima edizione si aggiungono la Fondazione Istituti educativi di Bergamo e la Cassa rurale di.Il viaggio diriprende e quest’anno toccherà India, Giappone, Stati Uniti, Russia e Palestina per conoscere storie di uomini e donne che si trovano ad affrontare un potere che si presenta monolitico e sempre più spesso sordo ad ogni istanza.