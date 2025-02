Mondiali biathlon Lenzerheide 2025 subentra Zeni nell’individuale | Giacomel va a caccia di Boe

Leggi su Sportface.it

Entra nel vivo la seconda settimana deididi, che dopo l’individuale femminile di oggi, domani (mercoledì 19 febbraio ore 15.05) presenta lo stesso format al maschile. Finora le due prove iridate maschili hanno visto una composizione del podio identico, con Johannes Boe doppio oro davanti per due volte allo statunitense Campbell Wright; in entrambe le occasioni ha chiuso sul terzo gradino un francese, Quentin Fillon Maillet nella sprint e Eric Perrot nell’inseguimento, mamolto probabilmente il risultato finale sarà diverso.La gara femminile vinta da Julia Simon davanti a Ella Halvaon e Lou Jeanmonnot ha dimostrato che in questo format accadono spesso sorprese, e che si può vincere anche commettendo un errore al tiro. Il giro della Roland Arena è piuttosto impegnativo, e nei 20 km si può cercare di fare la differenza sugli sci, ma serve necessariamente la precisione al poligono.