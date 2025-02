Mondiali Biathlon 2025 Julia Simon si riscatta e vince l’oro nell’individuale Sorpresa Halvarsson Comola in top-15 Le pagelle

Leggi su Sportface.it

Niente bis per Franziska Preussaidiin corso a Lenzerheide. La tedesca sbaglia nell’ultima serie in piedi e consegnadi specialità a, che un anno dopo i quattro successi iridati di Nove Mesto, torna sul gradino più alto dl podio nella competizione. Lo fa migliorandosi, prendendosi la vittoria in una di quelle sole due gare che non era riuscita a conquistare un anno fa in Repubblica Ceca. Decima medaglia mondiale in carriera per la 29enne transalpina, la settima d’oro in una carriera costellata dai successi.Terzo posto per un’altra delle favorite della vigilia, ovvero la connazionale Lou Jeanmonnot che ha chiuso con 39? di ritardo e dietro anche alla sorprendente svedesee Halvaon, medaglia d’argento al traguardo. Chiudono la top-5 Minkkinen e Dzhima, poi in top-10 anche Elvira Oeberg, Tomingas, Kirkeeidee, Braisaz-Bouchet e Preuss.