Momento durissimo per i parmensi Gialloblù emergenza anche in campo Hernani e Mihaila verso il forfait

Dopo il ko con la Roma di domenica, in casa Parma il terremoto seguito all’esonero di Pecchia non è l’unico nodo a tenere banco: c’è da fare i conticon l’. In vista della gara casalinga di sabato contro i rossoblù, il nuovo tecnico dovrà fare a meno dello squalificato Leoni al centro della difesa: probabile l’impiego di Balogh al suo posto, in coppia con il diffidato Vogliacco, unici centrali a disposizione. Out i lungodegenti Circati, Osorio, Charpentier, Kowalski e Djuric. Da valutare, ma più fuori che dentro, il centrale di centroe l’esterno d’attacco