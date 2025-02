Ilfattoquotidiano.it - “Molti tennisti non hanno studiato, infatti non capiscono ciò che leggono”: Vavassori contro i colleghi che attaccano Sinner

In tanti si sono espressi in merito al caso Clostebol e alla sospensione di Jannikper 3 mesi, in accordo con la Wada. Pochi però, sono iitaliani chepreso posizione, come sottolineato da un amareggiato Paolo Bertolucci in un post su X. Ma tra questi c’è di sicuro Andrea. Il doppista ha rilasciato una un’intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha ribadito il proprio sostegno all’indirizzo dell’altoatesino, accusando però altri loroperché “troppi danno giudizi senza essere informati, senza sapere”.Il torinese si è detto dispiaciuto per “la mancanza di empatia da parte deie di tante persone sui social. Penso che ci sia molta ignoranza. Una volta che hai constatato che non c’è un caso di doping, ma di negligenza da parte di un membro del team, perché continuare ad accanirsi?”.