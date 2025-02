Ilrestodelcarlino.it - Molta Jesi nell’under 20 vincitrice nel fioretto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fine settimana di dominio azzurro nella scherma grazie anche al contributo decisivo della scuolana. A Tashkent, capitale dell’Uzbekistan, nella Coppa del Mondo under 20, l’Italia ha vinto la gara dia squadre maschile: il quartetto azzurro era composto da Mattia De Cristofaro, Matteo Iacomoni, Elia Pasin e dallono Federico Greganti. La squadra maschile ha superato, nel match d’esordio, la Giordania con il punteggio di 45-24. In semifinale gli azzurrini hanno battuto l’Egitto per 45-41 gestendo fin dai primi istanti l’incontro. Quindi i fiorettisti italiani sono saliti sul primo gradino del podio grazie alla vittoria per 45-43 sulla Cina, al tramonto di un incontro tirato dal primo all’ultimo istante. Curioso che il successo nella Coppa del Mondo giovanile sia arrivato proprio nei giorni in cui la Federazione comunicava l’avvicendamento di un altrono, Stefano Cerioni, dal ruolo di dt deldei grandi, dopo anni di trionfi, il cui posto è stato preso da Simone Vanni: una scelta che ha lasciato molti – tra cui lo stesso Cerioni - sconcertati e che si fa davvero fatica a comprendere.