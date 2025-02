Ilrestodelcarlino.it - Molinari nuovo amministratore di Asp

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dal 16 febbraio scorso l’Azienda di Servizi alla Persona (Asp) Terre di Castelli "Giorgio Gasparini" ha ununico. Si tratta di Filippo, attualmente funzionario regionale, che prende il posto di Marco Franchini, il quale a sua volta lascia dopo un’esperienza complessivamente più che decennale., si legge nella nota congiunta di Provincia e Unione Terre di Castelli che annuncia il cambio al vertice, ha una "qualificata esperienza ultra decennale in cariche presso organi amministrativi pubblici locali in qualità di assessore prima, di sindaco (è stato primo cittadino a Medolla per due mandati, ndr) e vicepresidente di Unione poi, ruoli nei quali ha esercitato la responsabilità amministrativa degli enti con la conseguente rappresentanza legale. Un’esperienza che gli ha consentito di conoscere, approfondire e governare la gestione e implementazione di quei servizi pubblici locali che corrispondono ai target di competenza di Asp Terre di Castelli.