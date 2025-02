Lanazione.it - "Molina mon amour" al via con "Prese d’aria"

Leggi su Lanazione.it

Al via sabato alle 21 la nuova stagione del Teatro nel Magazzino, ormai un vero e proprio brand all’interno del cartellone "mon", la rassegna di spettacoli promossi dall’associazione didi Quosa e che anche in questo 2025 ricco di eventi non poteva mancare. Il magazzino di Antonio ospiterà Le Due di Notte, che metteranno in scena "", ovvero "opere classichealla leggera". La serata avrà inizio alle 20 con il ritorno della cena a buffet a cura del gruppo cucina, mentre lo spettacolo partirà alle 21. Per il duo formato da Valentina Grigò e Pamela Larese sarà la prima volta sul palco didi Quosa. Per la cena è previsto il seguente menù: chicche di Carnevale con fonduta di parmigiano, bocconcini di pollo alla senape, sformatino di cavolo rosso con crema di carote, cenci di carnevale, vino, acqua.