Modenatoday.it - Modenantiquaria conferma i suoi 35mila visitatori, soddisfazione per le vendite

Leggi su Modenatoday.it

Trentotto edizioni e unaper, che si è chiusa domenica a ModenaFiere: è la più prestigiosa piazza d'affari annuale per l'arte antica in Italia, il luogo d'incontro per eccellenza tra antiquari e collezionisti.Lo sottolineano i- in linea con lo.