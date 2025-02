Ilgiorno.it - Mistero sulla morte di Karine Cogliati: uomo di 46 anni denunciato per l’occultamento del cadavere

Monza – Ad abbandonare nei boschi di Carate Brianza il corpo disarebbe stato undi 46che è stato rintracciato edai carabinieri martedì 18 febbraio, due giorni dopo il ritrovamento deldella ragazza di 26. Com’è stato trovato il corpo Secondo gli inquirenti, il quarantaseienne avrebbe trasportato e lasciato nella zona boschiva della frazione di Costa Lambro il corpo, poi ritrovato in posizione fetale con una felpa che passava sotto le gambe, allacciava le caviglie e si annodava sopra alla testa. Come un sacchetto. Non presentava segni di violenze. Occultamento diL’si sarebbe allontanato dal territorio brianzolo appena dopo il 16 febbraio, per poi tornarvi oggi. I carabinieri lo hannoper occultamento di