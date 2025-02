Mistermovie.it - Mister Movie | Un video spot su Daredevil: Born Again anticipa le scene di lotta brutali di Charlie Cox

Leggi su Mistermovie.it

Marvel Studios ha rilasciato un nuovotelevisivo per "", mettendo in risalto il ritorno diCox nei panni di Matt Murdock/e Vincent D'Onofrio in quelli di Wilson Fisk. Il teaser offre uno sguardo avvincente su ciò che i fan possono aspettarsi dalla nuova serie, con sequenze d'azione e punti chiave della trama."": Un NuovoTelevisivo Rivela Dettagli della Trama e dell'AzioneIl nuovotelevisivo presenta Matt Murdock nella sua vita quotidiana come avvocato, prima di trasformarsi nel vigilante. Il sindaco Wilson Fisk è al centro di una campagna politica contro i vigilanti, affermando che "i vigilanti non sono eroi". Questo conflitto centrale tra Fisk epromette di essere un elemento cruciale della serie.