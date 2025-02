Mistermovie.it - Mister Movie | Stasera in Tv 18 Febbraio, i film e programmi tv della serata

Martedì 18offre una varietà ditelevisivi per soddisfare i gusti di tutti. Guida TV: Martedì 182025Ecco una panoramica delle opzioni disponibili sui principali canali:RAI 1 HD"Miss Fallaci"Ora: 21:30 - 23:55Genere: Serie TV DrammaticoTrama: La serie segue la giovane giornalista Oriana Fallaci, che lavora per il settimanale "L'Europeo". Determinata a occuparsi di politica, Oriana scommette con il suo direttore per ottenere un'intervista impossibile con Marilyn Monroe.Canale 5 HD"Il Grande Giorno"Ora: 21:20 - 23:55Genere:CommediaTrama: In una villa sul lago di Como, due famiglie si riuniscono per celebrare un matrimonio. Tuttavia, la presenza di un nuovo compagno porta alla luce tensioni nascoste, mettendo in discussione amicizie e matrimoni.