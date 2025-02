Mistermovie.it - Mister Movie | Scontro al Grande Fratello, tensioni tra Lorenzo e Amanda che scoppia a piangere

Leggi su Mistermovie.it

Nel corso della puntata del 18 febbraio 2025 del "", un acceso confronto traSpolverato eLecciso ha catturato l'attenzione del pubblico. Un'amicizia che sembrava solida è stata messa alla prova dall'ingresso di Helena Prestes, con cuiha subito creato un legame stretto, suscitando il malcontento di.Scontro traal ""Tutto ha avuto inizio quandoha deciso di esprimere il suo malcontento, accusandodi trascurarlo a favore della nuova amicizia con Helena. Con voce tesa, ha criticato la sua amica per non aver capito i suoi sentimenti e per aver continuato a giustificare il proprio comportamento.La Risposta di, però, non ha esitato a replicare con fermezza, difendendo le proprie scelte.