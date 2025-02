Mistermovie.it - Mister Movie | Quasi 50 anni dopo Taxi Driver ritorna al cinema, il capolavoro di Scorsese restaurato in 4K

cinquant'dalla sua uscita nelle sale, il leggendariodi Martintorna in versione restaurata 4K per un evento speciale nelle sale italiane. L'appuntamento imperdibile sarà dal 31 marzo al 2 aprile 2025, quando il film che ha segnato la storia delavrà una nuova vita sul grande schermo. Le prevendite apriranno il 27 febbraio, e i dettagli delle sale saranno presto disponibili su nexostudios.it.50alin versione 4KUscito nel 1976,racconta la discesa nella follia di Travis Bickle (interpretato da un indimenticabile Robert De Niro), un ex marine che lavora come tassista notturno in una New York violenta e corrotta. Alienato dalla città che lo circonda, Travis è sopraffatto dalla solitudine e dall'insonnia, con una crescente ossessione per la violenza che lo porterà a pianificare un atto drammatico.