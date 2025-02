Mistermovie.it - Mister Movie | Novità Home Video di Marzo 2025 con Eagle Pictures

porta una serie di entusiasmanti uscite ingrazie a, con una selezione che spazia dall'animazione Disney all'horror, passando per il cinema d'autore e l'universo Marvel. Ecco un riepilogo dellepiù attese:"Napoli - New York" di Gabriele SalvatoresData di uscita: 6Formati disponibili: DVD, BLU-RAY, 4K (BD 4K + BD HD), 4K LIMITED EDITION (BD 4K + BD HD)Descrizione: Questo film, ispirato a un soggetto di Federico Fellini e Tullio Pinelli, racconta il viaggio di due bambini da Napoli a New York nel secondo dopoguerra. La storia segue Carmine e Celestina, che si imbarcano clandestinamente su una nave diretta a New York per raggiungere la sorella di Celestina. L'edizione 4K LIMITED EDITION include un booklet di 40 pagine e una slipcase numerata autografata dal regista.