Mister Movie | Ne Zha 2 abbatte il Record di Inside Out 2 come Film d’Animazione con il Maggior Incasso

Ne Zha 2 abbatte il Record di Inside Out 2 come Film d'Animazione con il Maggior Incasso

In un sorprendente colpo di scena, "Ne Zha 2" ha ufficialmente superato "Out 2", diventando ild'animazione con ildi tutti i tempi. Questo risultato sottolinea l'enorme successo di "Ne Zha 2" e mette in luce diversi traguardi significativi nel settore cinematografico.L'Ascesa di "Ne Zha 2" ild'Animazione con il"Ne Zha 2" ha incassato l'impressionante cifra di 12,3 miliardi di yuan, equivalenti a circa 1,69 miliardi di dollari, superando di poco i 1,68 miliardi di dollari incassati da "Out 2". Questo risultato posiziona "Ne Zha 2"l'ottavocon ildi tutti i tempi. Il successo delva oltre il genere dell'animazione: è il primodel 2025 a superare il miliardo di dollari, un traguardo solitamente raggiunto durante la stagione estiva dei blockbuster.