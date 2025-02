Mistermovie.it - Mister Movie | Maccio Capatonda in Sconfort Zone, il Trailer della Nuova Comedy Series

Prime Video ha svelato il teaserdi "", ladi, che sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma a partire dal 20 marzo. La serie, composta da 6 episodi, promette di offrire unae surreale sfaccettaturacomicità diconhttps://www.youtube.com/watch?v=vsZXbldaTugTrama: "" è una serie che gioca con le aspettative del pubblico, presentando una comicità surreale e inaspettata. Il teaser avverte scherzosamente che personaggi come Mariottide, Jim Massew, Oscar Carogna e Padre Maronno non saranno presenti, suggerendo un approccio fresco e sorprendente.Cast: Oltre a, il cast include Francesca Inaudi, Giorgio Montanini, Valerio Desirò, Camilla Filippi, Luca Confortini, Edoardo Ferrario, Gianluca Fru, e Valerio Lundini.