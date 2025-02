Mistermovie.it - Mister Movie | Elijah Wood non doveva essere in The Monkey

, noto per il suo ruolo di Frodo Baggins nella trilogia de "Il Signore degli Anelli", ha recentemente ottenuto una parte nel prossimo film horror "The". Tuttavia, il suo coinvolgimento nel progetto è avvenuto all'ultimo minuto, come rivelato dal collega Colin O'Brien in un'intervista con ScreenRant.in The: Un Casting dell'Ultimo MinutoInizialmente, un altro attore era stato scelto per il ruolo del padre nel film. Tuttavia, il regista Oz Perkins ha saputo chesarebbe stato a Vancouver per il Comic-Con e gli ha inviato la sceneggiatura.ha accettato la parte con entusiasmo, preparandosi rapidamente per il ruolo. O'Brien ha elogiato la dedizione e la professionalità di, sottolineando quanto fosse impressionante la sua preparazione in così poco tempo.