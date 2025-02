Mistermovie.it - Mister Movie | Chiara Ferragni ignora Sanremo 2025, ecco dov’era durante la finale

Leggi su Mistermovie.it

Mentre Fedez si esibiva sul palco dell’Ariston per ladel Festival di, la sua ex moglieera impegnata in tutt’altro. L’imprenditrice digitale, rientrata da un viaggio di lavoro a Dubai, non ha seguito il Festival e la performance dell’ex marito. A confermarlo è una recente paparazzata che la ritrae a cena in compagnia del suo attuale compagno, Giovanni Tronchetti Provera, e di alcuni amici.Nessun tifo per Fedez a: la serata delladile prime serate del Festival,si trovava negli Emirati Arabi per motivi professionali, una coincidenza che alcuni hanno trovato curiosa. Tuttavia, anche dopo il suo rientro in Italia, l’influencer ha scelto di non guardare ladi, preferendo trascorrere la serata in un ristorante di Milano.