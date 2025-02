Mistermovie.it - Mister Movie | Annunciata la data di uscita del reboot di Red Sonja

Signature Entertainment ha acquisito i diritti di distribuzione cinematografica nel Regno Unito e in Irlanda per ildi "Red", un adattamento live-action basato sul personaggio dei fumetti di spada e stregoneria creato da Roy Thomas e Barry Windsor-Smith. Questo progetto, in fase di sviluppo presso Millennium Films dal 2015, promette di portare l'iconica guerriera sul grande schermo con una nuova veste.Ildi "Red": Un Viaggio Epico Verso il Grande SchermoRegia e Sceneggiatura: Il film sarà diretto da MJ Bassett, con una sceneggiatura scritta da Tasha Huo. Bassett è nota per il suo lavoro in film d'azione e fantasy, il che rende la sua direzione particolarmente adatta per un progetto come "Red".Cast: Matilda Lutz interpreterà il ruolo della protagonista, Red