Mistermovie.it - Mister Movie | Al Bano escluso da Sanremo 2025: il cantante racconta i retroscena

Leggi su Mistermovie.it

AlCarrisi ha rivelato nuovi dettagli sulla sua mancata partecipazione al Festival di, un’assenza che l’artista pugliese non ha preso affatto bene. Durante un’intervista rilasciata al programma A Tutto Gossip su Erretv, ilhato come è andata la selezione e ha espresso il suo disappunto per la decisione di Carlo Conti.Il racconto di Al: tre brani scartati aNella sua intervista, Alha spiegato di aver presentato tre canzoni per partecipare alla gara canora, e non due come inizialmente rivelato. Durante un incontro con Carlo Conti, direttore artistico del Festival, avevano discusso anche di possibili modifiche ai brani, suggerendo che la selezione fosse ancora aperta. Tuttavia, alla fine ilnon è stato incluso nel cast ufficiale.