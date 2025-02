Tpi.it - Miss Fallaci: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv

Leggi su Tpi.it

: trama (storia vera), cast, quante puntate e streamingDa martedì 18 febbraio 2025 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda, latv con protagonista Miriam Leone che racconta Oriana, la più influente e controversa giornalista italiana del XX secolo, una delle donne più forti e indipendenti delle società occidentali. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Trama (storia vera)Ambientata alla fine degli anni ’50, questa prima stagione segue gli inizi della carriera di Oriana, quando era ancora conosciuta come “la ragazza del cinema” e lavorava come cronista per il settimanale italiano “L’Europeo”. Fu in quel periodo che Orianatrasformò il suo primo viaggio negli Stati Uniti in un’occasione irripetibile, incontrando personalità straordinarie e dipingendo un ritratto tagliente, spesso crudo e ironico, della società americana e del mondo dorato di Hollywood.