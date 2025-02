Tpi.it - Miss Fallaci: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Leggi su Tpi.it

: leQuesta sera, martedì 18 febbraio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda ladi, la serie tv con protagonista Miriam Leone che racconta Oriana, la più influente e controversa giornalista italiana del XX secolo, una delle donne più forti e indipendenti delle società occidentali. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.(storia vera)Nel primo episodio, dal titolo La Scommessa, Orianaè una giovane giornalista dell’Europeo. Scommette col direttore di ottenere un’intervista a Marilyn Monroe in sei giorni. Fallisce, ma il suo articolo su New York segna la nascita di una nuova voce del giornalismo.Nel secondo episodio, intitolato Statue di Cera, Oriana, a Los Angeles per intervistare le star, si infiltra alla festa dei Cotten.