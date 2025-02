Tpi.it - Miss Fallaci: il cast (attori) completo della serie tv

: iltvQual è il) di, latv in onda su Rai 1 da martedì 18 febbraio 2025? Nel ruolo di Orianac’è Miriam Leone. Al suo fianco tanti altri. Di seguito l’elenco con i rispettivi ruoli:Miriam Leone: OrianaJóhannes Haukur Jóhannesson: Orson WellesMaurizio Lastrico: Alfredo PieroniFrancesca Agostini: Giovanna CorsiFrancesco Colella: Attilio BattistiniLeonardo Lidi: Carlo MorgantiIsabella Tabarini: RitaKen Duken: Albert GordonDebi Mazar: Louella ParsonsRosanna Gentili: ToscaGiordano De Plano: EdoardoDaisy Jelley: Jayne MansfieldDavide Tucci: Frank SinatraPhilipp Christopher: Arthur MillerHannah Chinn: Shirley MaclaineAxel B. Steinmueller: Henry KissingerAxel Gallois: Jacques LarouxGina Bramhill: SylviaSimon Merrells: Irving HoffmanRuby Kammer: EleanorMassimo Rigo: Mario MontiElena Ferrantini: NeeraCarlotta Assisi: PaolaStreaming e tvDove vedere(qui sopra il) in diretta tv e live streaming? Latv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,30 su Rai 1.