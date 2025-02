.com - Miss Fallaci: fiction in 4 puntate su Rai1. Manca la strage di Città del Messico, quando rischiò di morire. Me la raccontò in redazione…

Leggi su .com

la', da stasera 18 febbraio 2025, in quattro, che Rai 1 mette in onda alle 21.30, in prima visione, e su RaiPlay. Un omaggio alla sua carriera, a partire dagli anni '50,era ancora conosciuta come "la ragazza del cinema" e lavorava come cronista a 'L'Europeo'.prodotta da Paramount, Minerva Picture, in associazione con RedstringL'articoloin 4suladideldi. Me lain redazione. proviene da Firenze Post.