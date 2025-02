Davidemaggio.it - Miss Fallaci: anticipazioni seconda puntata di martedì 25 febbraio 2025

New York, Los Angeles, Milano, Londra e la Firenze di fine anni ’50 sono i luoghi in cui è ambientata la nuova serie Rai, girata però sui set completamente ricostruiti a Roma e dintorni. Miriam Leone mostrerà al pubblico una versione inedita della giornalista, interpretandola agli inizi della sua carriera e raccontando il suo amore per il collega Alfredo Pieroni (Maurizio Lastrico). A seguire tutte ledella serie diretta da Luca Ribuoli, Giacomo Martelli e Alessandra Gonnella.di25Inizia la storia d’amore tra Oriana e Alfredo1×03 Neve a Hollywood: Oriana accetta di scrivere articoli per il produttore Albert Gordon, in cambio ottiene il libero accesso agli studi e alle sue star che le fanno aprire gli occhi sul dietro le quinte della scintillante Hollywood, permettendole di scrivere articoli memorabili.