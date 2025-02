Davidemaggio.it - Miriam Leone è Miss Fallaci

Leggi su Davidemaggio.it

ne ha parlato al pubblico di Rai 1 dal palco del Teatro Ariston, ed è arrivato il momento di vedere la sua ultima fatica, che porterà sullo schermo un personaggio forte e realmente esistito. Si tratta di Oriana, che nel 2015 fu interpretata sempre sull’ammiraglia da Vittoria Puccini ne L’Oriana, ma che da questa sera sarà solo una giovanissima: la tramaAmbientata alla fine degli anni ‘50, la serie Paramount (che ne deteneva i diritti salvo poi ‘scaricarla’ alla Rai) e Minerva Picture in associazione con Redstring seguirà gli inizi della carriera della giornalista, quando era ancora conosciuta come “la ragazza del cinema” e lavorava come cronista per il settimanale italiano L’Europeo.Fu in quel periodo che latrasformò il suo primo viaggio negli Stati Uniti in un’occasione irripetibile, incontrando personalità straordinarie e dipingendo un ritratto tagliente, spesso crudo e ironico, della società americana e del mondo dorato di Hollywood.