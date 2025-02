Ilrestodelcarlino.it - Minacce con la pistola dopo la lite al bar

Morrovalle (Macerata), 18 febbraio 2025 – Laal bar degenera e un albanese punta unacontro un 34enne di Morrovalle. Per questo è stato denunciato per minaccia aggravata. L’episodio, sul quale sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della stazione di Morrovalle, è avvenuto nel fine settimana. Tutto è cominciato quando due uomini hanno cominciato a litigare in un bar. Uno sguardo, poi una parola di troppo e alla fine, complice probabilmente anche qualche bicchiere di alcol, i due uomini, un 40enne albanese e un 34enne del posto, hanno cominciato a litigare animatamente fuori dal locale, in strada. A un certo punto, l’albanese ha tirato fuori unae ha puntato l’arma contro il 34enne. Sono stati momenti di paura. Qualcuno ha subito richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e sul posto sono arrivati i carabinieri, temendo il peggio.