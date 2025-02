Ilrestodelcarlino.it - M’illumino di meno. La Bcc contro lo spreco

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La BCC ravennate forlivese e imolese aderisce a ’di’, iniziativa promossa dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio2 per sensibilizzare al risparmio energetico. La banca propone laboratori di riciclo creativo aperti ai giovani soci e volontari, in collaborazione con il progetto di moda sostenibile e inclusione sociale Dress Again. I laboratori si svolgeranno giovedì 6 e 13 marzo dalle 18.15 alle 20, nella sala BCC Città&Cultura in piazza della Libertà 7 a Faenza. "Per la BCC è importante veicolare la necessità di un cambio degli stili di vita, volto al rispetto dell’ambiente, al risparmio energetico e alla riduzione della produzione di rifiuti" sottolinea Giuseppe Gambi”, presidente della BCC ravennate forlivese e imolese. Info. [email protected] , 0546.690667.