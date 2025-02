Dilei.it - Milena, chi è la nonna di Lucio Corsi che ha un ristorante in Maremma

Leggi su Dilei.it

Se c’è stata una rivelazione durante questo Sanremo 2025 lui è sicuramente. Da ancor prima della proclamazione del suo secondo posto nella classifica definitiva non si parla d’altro, della sua arte e della sua così magnetica diversità: dopo lungo tempo lontano dai riflettori, vi è la generale necessità di recuperare e la curiosità circa il suo conto non sembra volersi spegnere. L’ultima notizia riguarda la sua famiglia: ebbene, pare non siano tutti musicisti. Sua, avrebbe un notoa Castiglione della Pescaia.Marchetti è ladiche ha una Castiglione della PescaiaSi chiamaMacchiascandona – dal nome della località in cui è ubicato – il locale di proprietà delladi, situato presso Castiglione della Pescaia, nel cuore dellatoscana, il cosiddetto “far west italiano” secondo il cantautore.