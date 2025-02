Lettera43.it - Milano Sanremo 2025: dove vedere la gara in tv e in streaming

Lasi terrà il prossimo 22 marzo e partirà da Pavia. La radio ufficiale dell’evento organizzato da RCS Sport sarà Rtl 102.5, come annunciato durante la presentazione del 12 febbraio. Non è stato ancora stato ufficializzato, invece, il palinsesto televisivo si presume che venga mantenuto quanto fatto negli anni scorsi. L’edizione 2024 è stata trasmessa dalla Rai in chiaro e da Eurosport e Sky Sport in abbonamento, ma anche da Discovery+ e Dazn. Mentre per quanto riguarda loè stato possibile seguire lasu Rai Play e Now Tv.Il percorso dellaLe moto Rai davanti la carovana ciclistica nell’edizione del 2009 (Getty Images).Lapartirà da Pavia e la carovana si dirigerà verso nord, direzione. I ciclisti raggiungeranno la Certosa, per immettersi nel percorso tradizionale.