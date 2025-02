Tg24.sky.it - Milano, poliziotto obbliga donna a prostituirsi: condannato in appello

La Corte d'diha confermato la condanna a un anno e dieci mesi nei confronti di unaccusato di sfruttamento della prostituzione ai danni di unaalbanese, alla quale dovrà risarcire 25mila euro. Secondo la ricostruzione dell'accusa già accolta in primo grado il 17 settembre 2023, i due si erano conosciuti in chat nel 2017 e lui le aveva promesso che sarebbero andati a vivere insieme quando avrebbe finito di pagare dei debiti quantificati in 30mila euro. Nel tentativo di accelerare questa promessa, ille aveva chiesto disu un marciapiede in zona Lorenteggio.