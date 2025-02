Dayitalianews.com - Milano, omicidio nella panetteria: fermato il figlio del fornaio

La fuga di Raffaele Mascia, 21 anni, si è conclusa ieri (17 febbraio) in zona Porta Genova, dove era solito bazzicare e che già era all’attenzione della Polizia.E’ accusato di aver ucciso l’ucraino Ivan Disar, 49 anni, e di aver ferito il suo connazionale Pavel Koresko che invece sembra se la caverà, sabato pomeriggio (15 febbraio) in una-pasticceria di piazzale Gambara a.Quando è stato rintracciato, con sé non aveva armi. Non ha opposto resistenza e non ha detto nulla mentre i poliziotti lo portavano via. Come ricostruisce Ansa, gli inquirenti parlano di futili motivi alla base del delitto.Gli investigatori stanno aspettando che l’uomo ferito si riprenda dalla delicata operazione a cui è stato sottoposto nel weekend per l’estrazione di un proiettile dal petto, per raccogliere la sua versione, che potrebbe dare la definitiva conferma sull’autore del delitto.