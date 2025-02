Ilfattoquotidiano.it - Milano, omicidio a Gambara: Raffaele Mascia fa prime ammissioni. “Volevo costituirmi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Da un lato, ha fatto dellee parziali. E sostiene che era pronto a costituirsi, per questo vagava fuori dal commissariato di Porta Genova. Maggiori chiarimenti,, il 21enne fermato per aver ucciso sabato pomeriggio Ivan Disar e aver ferito Pavel Koresko, potrà fornirgli davanti al pubblico ministero Carlo Enea Parodi, quando verrà interrogato nel carcere di San Vittore dove si trova in stato di fermo. L’accusa èe tentatoaggravati dai futili motivi e il porto illegale dell’arma. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, corroborata dalle immagini di una telecamera e dalla testimonianza di una donna, è lui ad aver fatto fuoco contro Disar e Koresko, esplodendo sei colpi di pistola nella panetteria del padre in piazzale Veronica, a