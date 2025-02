Quotidiano.net - Milano: Misura interdittiva per Boeri e Zucchi nell'inchiesta sulla Beic

Il Gip di, Luigi Iani, ha respinto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla Procura per gli architetti Stefanoe Cino, ma ha disposto nei loro confronti una: il divieto di far parte delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici per il primo di un anno, per il secondo di otto mesi. Il provvedimento è stato depositato oggi'ambito dell'per turbativa d'asta e falso sul concorso per la progettazione della Biblioteca europea di informazione e cultura ().