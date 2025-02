Dayitalianews.com - Milano: la nuova moda dei manicure party, feste di compleanno per bimbe di 4 anni dall’estetista

Leggi su Dayitalianews.com

Si chiamaed è laesplosa tra bambine molto piccole, generalmente dai 4in su. Ultimamente sta andando diggiare il proprioin un centro estetico tra, massaggi e trattamenti di bellezza con le amiche. Una pratica che sembra aver conquistato anche le più piccole e il, nato a, sta rapidamente spopolando in tante altre città, da Bologna fino a Napoli.Lamania delMa in cosa consistono i? Non si tratta solo di smalto e trucco, ma le bambine possono vivere un’esperienza beauty a 360° con tatuaggi temporanei e massaggi rilassanti. Ovviamente poi ci sono anche giochi, dolci decorati e l’immancabile torta personalizzata secondo le preferenze dellaggiata. E i genitori? Per loro viene allestito un piccolo angolo, dove sorseggiare un drink e rilassarsi mentre le figlie si godono la festicciola.