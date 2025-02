Ilgiorno.it - Milano, incendio in un laboratorio alimentare: 4 intossicati

Leggi su Ilgiorno.it

– Un principio d'con molto fumo ma, fortunatamente, nessun ferito grave, si è verificato questa mattina – martedì 18 febbraio – a. Quattro le persone in corso di valutazione da parte del 118, almeno una delle quali lievemente intossicata dai fumi. Secondo le prime informazioni le ambulanze e i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Boffalora 17, alle spalle del Naviglio pavese, poco prima delle 7. A prendere fuoco, all'interno di undi alimentari-pasticceria, è stata una cella frigorifera. Le fiamme sono state subito spente, ma i fumi hanno raggiunto le abitazioni dello stabile, di due piani, dove si trovavano tre donne di 73, 51 e 44 anni e un uomo di 60, che sono stati temporaneamente evacuati. Per una persona è stato necessario il trasporto in ospedale, in codice verde, a scopo prudenziale.