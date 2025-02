Dailymilan.it - Milan, Zvonimir Boban: Theo Hernandez il grande colpevole. Lo fa sempre…

L’ex dirigente delse la prende con: è lui ildell’eliminazione dalla Champions LeagueQuello che ha fattoè un comportamento antisportivo. Non ha dubbiche dallo studio centrale di Sky Sport critica aspramente l’esterno del.Una critica costruttiva che Zlatan Ibrahimovic respinge, che Fabio Capello invece appoggia pienamente. Queste le parole dell’ex dirigente rossonero che con Paolo Maldini ha vinto lo scudetto:è veramente il. Mi dispiace, ma lo fa da anni. E se lo merita. Trovi Marciniak che ha gli attributi, ciao e arrivederci. Lo fa sempre e non mi spiego come mai in questi anni nessuno lo ha mai corretto.Certo, poi aggiunge ancora: ilpoi poteva giocarsela lo stesso ma i cambi di Sergio Conceiçao sono discutibili.